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Не случайность. Почему РФ бьет по "Укрзализныце" и как это связано с помощью от США

Фото: почему россияне начали бить по железной дороге Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска нацелились на объекты "Укрзализныци" после объявления США о новом пакете военной помощи Украине. И это не случайность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Обстрелы "Укрзализныци"

В четверг, 25 апреля, под российскими ударами оказалась железная дорога в Донецкой, Черкасской и Харьковской областях. В частности, россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Балаклее, где стояла электричка с пассажирами.

В результате обстрелов в Донецкой области трое железнодорожников погибли и четверо пострадали. Еще трое сотрудников "Укрзализныци" пострадали в Харьковской области.

Еще одна вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру в Черкасской области. Там обошлось без жертв.

Связь обстрелов с помощью от США

По словам Гетьмана, сегодняшние российские атаки на объекты "Укрзализныци" явно связаны с новым пакетом военной помощи от США.

"И это не просто предположение. Несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Украине должна поступить помощь, и они якобы знают пути, по которой эта помощь будет передвигаться. И даже знают склады, где мы собираемся помощь хранить. И обещал препятствовать, чтобы эта помощь не доехала до линии фронта. Поэтому это не случайность", - объяснил он

Но, по словам эксперта, Шойгу лжет, когда говорит, что РФ располагает информацией о том, как и куда доставляют американскую военную помощь.

"Если бы они знали, то уже давно атаковали. Они могут только предполагать. Поэтому уничтожение железной дороги, я думаю, это чтобы нас напугать, людей внутри страны, что они как-то остановят эту помощь, и чтобы рассказать внутри РФ, что вот у них очередная победа", - сказал Гетьман.

Новый пакет военной помощи от США

В среду, 24 апреля, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов. Президент США Джо Байден обещал, что поставки оружия в Украину начнутся в течение нескольких часов, а СМИ ранее писали, что часть помощи уже находилась в Европе.

В новый пакет военной помощи вошли артиллерийские снаряды, ракеты к системам ПВО, а также много бронетехники, в частности БМП Bradley.

Кроме того, США еще в марте-апреле тайно передали Украине более сотни ракет ATACMS, способных лететь на 300 километров.

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