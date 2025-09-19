Виновник скандала с Signal Уолтц получит новую должность

Сенат утвердил кандидатуру Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. Он займет должность после соответствующего указа президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
В ходе голосования кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов, 43 были против.
Как напоминает CBS News, еще летом демократы обещали жесткие слушания по кандидатуре Уолтца после того, как он оказался замешан в скандале вокруг чата в Signal. Но слушания прошли для Уолтца в целом без особых трудностей, скандал упомянули лишь спустя более часа после начала вопросов.
Комитет по международным отношениям Сената впервые одобрил его кандидатуру 24 июля при поддержке сенатора-демократа Жанн Шахин.
Но в начале сентября комитет снова рассматривал кандидатуру Уолтца из-за процедурных возражений демократов относительно порядка первоначального голосования.
В среду, 17 сентября, комитет вновь поддержал его кандидатуру. Сенатор Рэнд Пол оказался единственным республиканцем в комитете, выступившим против назначения.
Напомним, в марте, когда Майк Уолтц еще занимал должность советника президента США по нацбезопасности, он случайно добавил в чат в Signal главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.
В этом чате американские чиновники обсуждали довольно детальные планы, которые касались ударов по хуситам в Йемене. Тот факт, что о них узнал журналист, могло поставить под угрозу операцию.
1 мая Трамп объявил, что уволил Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Американский лидер добавил, что выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН.