Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Виновник скандала с Signal Уолтц получит новую должность

Фото: Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сенат утвердил кандидатуру Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. Он займет должность после соответствующего указа президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В ходе голосования кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов, 43 были против. 

Как напоминает CBS News, еще летом демократы обещали жесткие слушания по кандидатуре Уолтца после того, как он оказался замешан в скандале вокруг чата в Signal. Но слушания прошли для Уолтца в целом без особых трудностей, скандал упомянули лишь спустя более часа после начала вопросов.

Комитет по международным отношениям Сената впервые одобрил его кандидатуру 24 июля при поддержке сенатора-демократа Жанн Шахин. 

Но в начале сентября комитет снова рассматривал кандидатуру Уолтца из-за процедурных возражений демократов относительно порядка первоначального голосования.

В среду, 17 сентября, комитет вновь поддержал его кандидатуру. Сенатор Рэнд Пол оказался единственным республиканцем в комитете, выступившим против назначения.

Скандал с Уолтцом

Напомним, в марте, когда Майк Уолтц еще занимал должность советника президента США по нацбезопасности, он случайно добавил в чат в Signal главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

В этом чате американские чиновники обсуждали довольно детальные планы, которые касались ударов по хуситам в Йемене. Тот факт, что о них узнал журналист, могло поставить под угрозу операцию.

1 мая Трамп объявил, что уволил Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Американский лидер добавил, что выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН.

ООНСоединенные Штаты АмерикиМайк Волтц