Виновник скандала с Signal Уолтц получит новую должность

В ходе голосования кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов, 43 были против.

Как напоминает CBS News, еще летом демократы обещали жесткие слушания по кандидатуре Уолтца после того, как он оказался замешан в скандале вокруг чата в Signal. Но слушания прошли для Уолтца в целом без особых трудностей, скандал упомянули лишь спустя более часа после начала вопросов.

Комитет по международным отношениям Сената впервые одобрил его кандидатуру 24 июля при поддержке сенатора-демократа Жанн Шахин.

Но в начале сентября комитет снова рассматривал кандидатуру Уолтца из-за процедурных возражений демократов относительно порядка первоначального голосования.

В среду, 17 сентября, комитет вновь поддержал его кандидатуру. Сенатор Рэнд Пол оказался единственным республиканцем в комитете, выступившим против назначения.