Трамп деликатно "убрал" Уолтца с должности: что придумал на этот раз
Майк Уолтц покинул должности советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Его обязанности будет исполнять Марко Рубио.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в Truth Social.
"Я рад сообщить, что выдвигаю Майка Уолтца на должность следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций", - написал Трамп.
Трамп похвалил работу Уолтца на посту советника по национальной безопасности, ведь тот "прилагал все усилия, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место".
Известно, что временно обязанности советника по национальной безопасности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, который параллельно продолжит работу и в Госдепе.
"Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы Америка и весь мир снова стали безопасными. Спасибо вам за внимание к этому вопросу", - написал Трамп.
Увольнение Уолтца
Сегодня издание CBS News со ссылкой на источники написало, что Майк Уолтц уйдет с должности советника президента США по нацбезопасности. Также сообщалось, что увольняться планирует и его заместитель Алекс Вонг.
Ожидалось, что они подадут в отставку в течение дня, хотя в Белом доме пока не комментируют эти слухи.
Следует отметить, что Уолтц недавно оказался в центре скандала: он случайно добавил в секретный чат Signal главного редактора The Atlantic, Джеффри Голдберга, где обсуждались удары США по Йемену.
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