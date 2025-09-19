Винуватець скандалу з Signal Волц отримає нову посаду

Під час голосування кандидатуру Волца підтримали 47 сенаторів, 43 були проти.

Як нагадує CBS News, ще влітку демократи обіцяли жорсткі слухання щодо кандидатури Волца після того, як він виявився причетним до скандалу навколо чату в Signal. Але слухання пройшли для Волца загалом без особливих труднощів, скандал згадали лише за понад годину після початку запитань.

Комітет з міжнародних відносин Сенату вперше схвалив його кандидатуру 24 липня за підтримки сенаторки-демократки Жанн Шахін.

Але на початку вересня комітет знову розглядав кандидатуру Волца через процедурні заперечення демократів щодо порядку початкового голосування.

У середу, 17 вересня, комітет знову підтримав його кандидатуру. Сенатор Ренд Пол виявився єдиним республіканцем у комітеті, який виступив проти призначення.