Винний в аварії літака МАУ знаходиться у в'язниці, - МЗС Ірану

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний в аварії літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в'язниці. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Isna.

Йдеться про людину, дії якого призвели до того, що ВС Ірану 8 січня по помилку збили український літак.

"Людина, яка помилково збив в Ірані український літак, сьогодні перебуває у в'язниці", - зазначив Заріф.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вже на другий день знав про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яке відбулося 8 січня. Глава держави зазначив, що не міг про це говорити публічно, оскільки для цього були потрібні докази.

За його словами, на іранську сторону протягом трьох днів здійснювався тиск, щоб домогтися визнання збиття літака. У цьому Україні допомагали США, Великобританія і Канада.

РБК-Україна писало, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) 8 січня був збитий двома ракетами Tor-M1 класу "земля-повітря" малого радіусу дії.

Додамо також, незабаром Іран прийме остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана.