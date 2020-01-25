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Зеленський пояснив, чому не міг говорити, що літак МАУ збили

Новини » Політика     25.01.2020 - 05:13
Зеленський пояснив, чому не міг говорити, що літак МАУ збили
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він наголосив на відсутності достатньої кількості доказів

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже на другий день знав про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яке сталося 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

Він пояснив, що не міг про це публічно говорити, оскільки на це були потрібні докази.

"Я до них (родичів загиблих, - ред.)поїхав, я не міг в публічному полі говорити: "Нас збили", але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. і не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", - сказав Зеленський.

За його словами, на іранську сторону протягом трьох днів здійснювався тиск, щоб домогтися визнання збиття літака. В цьому Україні допомагали США, Велика Британія та Канада.

"Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу і літака МАУ", - сказав президент.

РБК-Україна писало, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) 8 січня був збитий двома ракетами Tor-M1 класу "земля-повітря" малого радіусу дії.

Нагадаємо, незабаром Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана.

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