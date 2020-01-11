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В Ірані визнали, що український літак був збитий через "людську помилку"

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 06:39
В Ірані визнали, що український літак був збитий через "людську помилку"
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Глава МЗС Ірану приніс глибокі вибачення

Український пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України в Тегерані був випадково збитий в результаті людської помилки". Про це заявив генштаб збройних сил Ірану, передає держтелерадіокомпанія irib.

В заяві генерального штабу сказано, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності за очікування можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також говориться, що український літак "пролітав поруч з важливим воєнним об'єктом".

"В результаті людської помилки і випадково цей літак був збитий", - зазначено в заяві.

Також у своєму Twitter глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Зариф написав, що за попередніми висновками внутрішнього розслідування Збройних сил Ірану встановлено, що до катастрофи призвела "людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США".

"Ми глибоко шкодуємо, приносимо вибачення і співчуття нашому народові, сім'ям всіх жертв та іншим постраждалим країнам", - заявив глава іранського МЗС.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що іранські військові могли переплутати український пасажирський літак авіакомпанії МАУ з ворожим американським об'єктом. В 6:15 ранку в районі аеропорту в Тегерані американська система раннього виявлення пусків балістичних ракет зафіксувала характерні особливості двох випущених ракет. Після цього американські супутники зафіксували інфрачервону спалах. Це був вибух.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Глави МЗС Канади і США обговорили розвіддані про авіакатастрофу МАУ Зеленський і Трюдо обговорили розслідуваня катастрофи літака МАУ в Ірані
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