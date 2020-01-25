Виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме, - МИД Ирана

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана по состоянию на сегодня находится в тюрьме. Об этом сообщает местное СМИ Isna.

Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что ВС Ирана 8 января по ошибке сбили украинский самолет.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже на второй день знал о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января. Глава государства отметил, что не мог об этом говорить публично, поскольку для этого требовались доказательства.

По его словам, на иранскую сторону в течение трех дней осуществлялось давление, чтобы добиться признания сбития самолета. В этом Украине помогали США, Великобритания и Канада.

РБК-Украина писало, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) 8 января был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Добавим также, вскоре Иран примет окончательное решение относительно дальнейшей работы со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, разбившегося вблизи Тегерана.