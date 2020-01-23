У РНБО розповіли, коли Іран прийме рішення щодо чорних скриньок

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Остаточне рішення буде прийняте після доповіді іранської делегації керівництву країни

Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Зазначається, що остаточне рішення буде прийняте після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.

“Своєю чергою, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції та Додатку 13 до неї”, - йдеться у повідомленні.

Також секретар РНБО України наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження чорних скриньок.

Зазначимо, що 23 січня Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи стосовно питання роботи експертної групи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакатастрофа поблизу Тегерана сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, проте після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Так, на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак.