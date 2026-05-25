ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал массированный удар по Киеву 24 мая

19:00 25.05.2026 Пн
2 мин
Злоумышленника разоблачили, когда он собирал данные для подготовки новых атак
aimg Валерий Ульяненко
СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал массированный удар по Киеву 24 мая Фото: СБУ задержала 18-летнего корректировщика врага (facebook com SecurSerUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

СБУ "по горячим следам" задержала агента РФ, который корректировал одну из самых масштабных вражеских атак по Киеву в ночь на 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и сообщение генпрокурора Руслана Кравченко.

Читайте также: Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель

Заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужб, когда искал "легких заработков" в соцсетях.

После вербовки злоумышленник выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, по которым ВСУ перегоняют военную технику.

Это задание было проверочным и после него агенту РФ поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и докладывать о них россиянам.

Собирал данные для новых ударов

Злоумышленник был задержан на следующий день после обстрела столицы, когда он проводил доразведку вблизи объекта Минобороны и последствий вражеских "прилетов".

Собранные данные агент РФ планировал в режиме реального времени передать своему куратору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Киеву.

Фото: задержанный агент российских спецслужб (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Вражескому агенту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РФ все чаще обращает внимание на молодежь

"Для врага это "контент", "координаты" и "результат работы". Для украинцев - жизни людей, разрушенные дома и очередные доказательства соучастия в войне против собственного государства", - отметил Кравченко.

Он отметил, что спецслужбы страны-агрессора все чаще ищут исполнителей именно среди молодежи.

"Через Telegram, "легкий заработок", простые задачи и психологию "это просто фото". Но финал всегда один: работа на врага и уголовная ответственность за государственную измену", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, в ночь на 24 мая РФ осуществила массированную комбинированную атаку по всей Украине с помощью дронов-камикадзе, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования. Главным направлением вражеского удара стала столица.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов. Было уничтожено или подавлено 604 воздушные цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
Новости
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой