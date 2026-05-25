СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал массированный удар по Киеву 24 мая
СБУ "по горячим следам" задержала агента РФ, который корректировал одну из самых масштабных вражеских атак по Киеву в ночь на 24 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и сообщение генпрокурора Руслана Кравченко.
Заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужб, когда искал "легких заработков" в соцсетях.
После вербовки злоумышленник выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, по которым ВСУ перегоняют военную технику.
Это задание было проверочным и после него агенту РФ поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и докладывать о них россиянам.
Собирал данные для новых ударов
Злоумышленник был задержан на следующий день после обстрела столицы, когда он проводил доразведку вблизи объекта Минобороны и последствий вражеских "прилетов".
Собранные данные агент РФ планировал в режиме реального времени передать своему куратору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Киеву.
Фото: задержанный агент российских спецслужб (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Вражескому агенту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
РФ все чаще обращает внимание на молодежь
"Для врага это "контент", "координаты" и "результат работы". Для украинцев - жизни людей, разрушенные дома и очередные доказательства соучастия в войне против собственного государства", - отметил Кравченко.
Он отметил, что спецслужбы страны-агрессора все чаще ищут исполнителей именно среди молодежи.
"Через Telegram, "легкий заработок", простые задачи и психологию "это просто фото". Но финал всегда один: работа на врага и уголовная ответственность за государственную измену", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, в ночь на 24 мая РФ осуществила массированную комбинированную атаку по всей Украине с помощью дронов-камикадзе, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования. Главным направлением вражеского удара стала столица.
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов. Было уничтожено или подавлено 604 воздушные цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.