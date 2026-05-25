СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал массированный удар по Киеву 24 мая

СБУ "по горячим следам" задержала агента РФ, который корректировал одну из самых масштабных вражеских атак по Киеву в ночь на 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и сообщение генпрокурора Руслана Кравченко.

Заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужб, когда искал "легких заработков" в соцсетях.

После вербовки злоумышленник выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, по которым ВСУ перегоняют военную технику.

Это задание было проверочным и после него агенту РФ поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и докладывать о них россиянам.

Собирал данные для новых ударов

Злоумышленник был задержан на следующий день после обстрела столицы, когда он проводил доразведку вблизи объекта Минобороны и последствий вражеских "прилетов".

Собранные данные агент РФ планировал в режиме реального времени передать своему куратору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Киеву.

Фото: задержанный агент российских спецслужб (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Вражескому агенту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РФ все чаще обращает внимание на молодежь

"Для врага это "контент", "координаты" и "результат работы". Для украинцев - жизни людей, разрушенные дома и очередные доказательства соучастия в войне против собственного государства", - отметил Кравченко.

Он отметил, что спецслужбы страны-агрессора все чаще ищут исполнителей именно среди молодежи.

"Через Telegram, "легкий заработок", простые задачи и психологию "это просто фото". Но финал всегда один: работа на врага и уголовная ответственность за государственную измену", - подчеркнул генпрокурор.