Штраф или криминал: за какие "шутки" школьников придется отвечать родителям
Создание оскорбительных "мемов" и видео с учителями или учениками может привести к штрафам или даже уголовной ответственности. В полиции отмечают, что анонимность в сети является иллюзорной, а за развлечения детей в соцсетях придется платить родителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Facebook.
Главное:
- Анонимность не спасает: полиция имеет инструменты для деанонимизации авторов оскорбительных видео и "мемов" даже в закрытых группах.
- Родительский контроль: за кибербуллинг, совершенный несовершеннолетними, родителям грозят штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
- Цифровой след: правоохранители призывают родителей объяснить детям, что удаленный пост все равно остается в сети и может стать доказательством в суде.
- Защита ребенка: главная задача - научить подростка не замыкаться в себе, а сразу обращаться за помощью к взрослым в случае сетевых атак.
От "прикола" до протокола
Правоохранители фиксируют появление унизительного контента в украинском сегменте интернета, где участников образовательного процесса делают героями оскорбительных постов. То, что подростки считают обычным "хайпом", законодательство трактует как правонарушение.
За кибербуллинг предусмотрено:
- Штрафы: административное взыскание за травлю в сети.
- Уголовная ответственность: в случае тяжких последствий или серьезных нарушений прав человека.
- Ответственность родителей: если нарушителю еще нет 14 или 16 лет (в зависимости от состава преступления), за его действия перед законом отвечают опекуны.
Алгоритм действий: как остановить травлю
В случае выявления кибербуллинга полиция советует не игнорировать проблему, а действовать по четкому плану:
- Фиксация доказательств: сделать скриншоты комментариев, постов или видео, сохранить прямые ссылки на страницы.
- Жалобы: воспользоваться инструментами репортинга в самих соцсетях.
- Обращение в полицию: сообщить взрослым и подать заявление по номерам 102 или 112.
