Штраф или криминал: за какие "шутки" школьников придется отвечать родителям

Создание оскорбительных "мемов" и видео с учителями или учениками может привести к штрафам или даже уголовной ответственности. В полиции отмечают, что анонимность в сети является иллюзорной, а за развлечения детей в соцсетях придется платить родителям.

Главное: Анонимность не спасает: полиция имеет инструменты для деанонимизации авторов оскорбительных видео и "мемов" даже в закрытых группах.

Родительский контроль: за кибербуллинг, совершенный несовершеннолетними, родителям грозят штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Цифровой след: правоохранители призывают родителей объяснить детям, что удаленный пост все равно остается в сети и может стать доказательством в суде.

Защита ребенка: главная задача - научить подростка не замыкаться в себе, а сразу обращаться за помощью к взрослым в случае сетевых атак. От "прикола" до протокола Правоохранители фиксируют появление унизительного контента в украинском сегменте интернета, где участников образовательного процесса делают героями оскорбительных постов. То, что подростки считают обычным "хайпом", законодательство трактует как правонарушение. За кибербуллинг предусмотрено: Штрафы: административное взыскание за травлю в сети.

Уголовная ответственность: в случае тяжких последствий или серьезных нарушений прав человека.

Ответственность родителей: если нарушителю еще нет 14 или 16 лет (в зависимости от состава преступления), за его действия перед законом отвечают опекуны. Алгоритм действий: как остановить травлю В случае выявления кибербуллинга полиция советует не игнорировать проблему, а действовать по четкому плану: Фиксация доказательств: сделать скриншоты комментариев, постов или видео, сохранить прямые ссылки на страницы.

Жалобы: воспользоваться инструментами репортинга в самих соцсетях.

Обращение в полицию: сообщить взрослым и подать заявление по номерам 102 или 112.