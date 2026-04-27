Штраф или криминал: за какие "шутки" школьников придется отвечать родителям

08:15 27.04.2026 Пн
Анонимность в сети не спасет от наказания
Василина Копытко
Штраф или криминал: за какие "шутки" школьников придется отвечать родителям Полиция предупреждает об ответственности за кибербуллинг

Создание оскорбительных "мемов" и видео с учителями или учениками может привести к штрафам или даже уголовной ответственности. В полиции отмечают, что анонимность в сети является иллюзорной, а за развлечения детей в соцсетях придется платить родителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Facebook.

Главное:

  • Анонимность не спасает: полиция имеет инструменты для деанонимизации авторов оскорбительных видео и "мемов" даже в закрытых группах.
  • Родительский контроль: за кибербуллинг, совершенный несовершеннолетними, родителям грозят штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
  • Цифровой след: правоохранители призывают родителей объяснить детям, что удаленный пост все равно остается в сети и может стать доказательством в суде.
  • Защита ребенка: главная задача - научить подростка не замыкаться в себе, а сразу обращаться за помощью к взрослым в случае сетевых атак.

От "прикола" до протокола

Правоохранители фиксируют появление унизительного контента в украинском сегменте интернета, где участников образовательного процесса делают героями оскорбительных постов. То, что подростки считают обычным "хайпом", законодательство трактует как правонарушение.

За кибербуллинг предусмотрено:

  • Штрафы: административное взыскание за травлю в сети.
  • Уголовная ответственность: в случае тяжких последствий или серьезных нарушений прав человека.
  • Ответственность родителей: если нарушителю еще нет 14 или 16 лет (в зависимости от состава преступления), за его действия перед законом отвечают опекуны.

Алгоритм действий: как остановить травлю

В случае выявления кибербуллинга полиция советует не игнорировать проблему, а действовать по четкому плану:

  • Фиксация доказательств: сделать скриншоты комментариев, постов или видео, сохранить прямые ссылки на страницы.
  • Жалобы: воспользоваться инструментами репортинга в самих соцсетях.
  • Обращение в полицию: сообщить взрослым и подать заявление по номерам 102 или 112.

В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
