Виновато человечество? Почему жара в Европе могла унести в этом году на 16,5 тыс. жизней меньше
Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что вызванные человечеством климатические изменения стали в этом году причиной "дополнительных" 16 500 смертей от летней жары в сотнях европейских городов.
Подробнее о результатах проведенного исследования, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какие данные легли в основу исследования
В рамках проведенного исследования специалисты из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины использовали:
- моделирование;
- исторические данные о смертности;
- рецензируемые методы.
Его результаты предоставили "предварительные оценки смертности этим летом" и объяснили, почему "экстремальную жару называют также "молчаливой убийцей" (ведь большинство смертей, связанных с жарой, не регистрируют отдельно - официальные данные правительств стран если и появляются, то только "через месяцы").
Вместе с тем исследователи отметили, что проведенный анализ был сосредоточен на 854 европейских городах.
Следовательно, речь идет, по их словам, лишь о "срезе количества смертей, связанных с экстремальной жарой, ведь исследуемые города составляют около 30% населения Европы".
Аномалии средней температуры в июне-августе 2025 года - по сравнению с климатологическими данными за 1990-2020 гг. (инфографика: imperial.ac.uk)
О чем свидетельствуют результаты проведенного анализа
Согласно результатам исследования, климатические изменения:
- усилили летние температуры по всей Европе;
- привели к "дополнительным" 16 500 смертям (по сравнению с летом, которое не подвергалось "прогреву" в результате человеческой деятельности).
То есть эпидемиологи и климатологи связывают 16 500 из 24 400 смертей от жары с июня по август 2025 года с чрезвычайно жаркой погодой, вызванной парниковыми газами.
"Сосредотачиваясь на 854 европейских городах, это исследование показало, что изменение климата было ответственным за 68% из 24 400 оценочных смертей от жары этим летом", - отмечается в документе.
Уточняется, что климатические изменения сделали города в среднем на 2,2°C горячее (что значительно увеличило количество смертей от опасно теплой погоды). При этом в некоторых локациях температура повысилась на 3,6°C.
Избыточная смертность людей (на миллион человек) в жару и доля смертности, связанная с изменением климата - по городам (инфографика: imperial.ac.uk)
Где изменение климата повлияло на смертность больше всего
Исследователи обнаружили, что климатические изменения в разных городах стали причиной наибольшего количества "расчетных смертей от жары":
- в Италии - 4597;
- в Испании - 2841;
- в Германии - 1477;
- во Франции - 1444;
- в Великобритании - 1147;
- в Румынии - 1064;
- в Греции - 808;
- в Болгарии - 552.
Большое количество смертей, связанных с жарой в Европе, были вызваны изменением климата (инфографика: theguardian.com)
Между тем в столицах стран изменение климата привело к "дополнительным":
- 835 смертям от жары - в Риме;
- 630 - в Афинах;
- 409 - в Париже;
- 387 - в Мадриде;
- 360 - в Бухаресте;
- 315 в Лондоне;
- 140 в Берлине.
Авторы исследования отметили также, что "люди в возрасте 65 лет и старше составляли 85% "дополнительных" смертей".
Это свидетельствует о том, что "все более жаркое лето будет становиться все более смертельным для стареющего населения Европы".
В завершение исследователи подчеркнули: для защиты людей от жары необходимы политические решения - быстрый отказ от ископаемого топлива (что станет самым эффективным способом избежать более жарких и смертоносных летних периодов).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Imperial College London, The Guardian.