В Европе до 2099 года из-за жары могут умереть 2,3 млн человек: какие города в зоне риска

Климатические изменения могут привести к увеличению смертности в Европе. На жизнь людей будут влиять, в частности, экстремальные температуры.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Как изменение климата может повлиять на Европу и какие города в зоне риска

Согласно результатам проведенного недавно исследования, климатические изменения на фоне глобального потепления могут привести к увеличению количества смертей в городах Европы. По словам ученых, способствовать этому может, в частности, экстремальная жара, которую фиксируют в последние годы.

В городах северо-европейских регионов - Великобритании, Ирландии и Скандинавии - на фоне более мягких зим уровень смертности наоборот может несколько снижаться. Однако чем дальше на юг, тем ситуация будет сложнее.

Ученые отмечают: если выбросы углерода, которые вызывают нагрев планеты, будут продолжать расти, высокие температуры приведут к 2,3 миллиона дополнительных смертей до 2099 года в 854 городах Европы.

Прогноз чистых изменений чрезмерной смертности, связанной с температурой, с 2015 по 2099 год в 854 городах - без адаптации к ситуации (инфографика: nature.com)

Наибольший рост смертности будет наблюдаться при этом в городах средиземноморского региона, включая Барселону, Рим, Неаполь и Мадрид.

Смертность, связанная с климатическими изменениями, на уровне городов в условиях разных уровней потепления - без адаптации к теплу (инфографика: nature.com)

Уточняется, что в последние годы жаркая погода летом уже привела к значительному росту смертности, особенно среди пожилых людей (которые являются более уязвимыми к подобным изменениям).

По словам ученых, больше всего будут страдать от погодных условий города, ведь там температура обычно повышается сильнее, чем в сельской местности (где больше зелени и меньше зданий и асфальтированных улиц, которые активно поглощают и накапливают тепло).

Старший автор исследования и руководитель Лаборатории моделирования окружающей среды и здоровья Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини отметил, что полученные данные развенчивают предложенные ранее теории о "благоприятном" влиянии изменения климата.

Директор отдела климатических исследований Университета Восточной Англии Тим Осборн (который не участвовал в отчете) отметил, что это исследование является более детальным, чем предыдущие, поскольку учитывает старение населения и конкретную уязвимость каждого города.

"Четкий вывод этого нового исследования заключается в том, что чистым эффектом изменения климата в будущем будет большее количество смертей, связанных с температурой", - добавил он.

Кроме того, исследование показало, что даже с применением существенных адаптационных мер (направленных на сохранение прохлады для людей), полностью нивелировать увеличение рисков для здоровья населения при повышении температуры будет очень трудно.

В то же время сокращение выбросов углерода и ограничение повышения температуры до уровня, который соответствует целям Парижского соглашения, уменьшит количество смертей на две трети.

"Наши результаты подчеркивают насущную потребность в активной борьбе за смягчение последствий изменения климата и адаптацию к повышенной жаре... Это особенно критично для Средиземноморского региона, в котором, если ничего не делать, последствия могут быть ужасными", - подытожил ведущий автор исследования и доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Пьер Массело.