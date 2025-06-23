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Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)

Понедельник 23 июня 2025 17:06
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Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта) Некоторые страны Европы может накрыть рекордная жара (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Климатолог и погодный историк Максимилиано Эррера (Maximiliano Herrera) предупреждает граждан об "экстраординарной жаре в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию эксперта на странице "Extreme Temperatures Around The World" в социальной сети Х (бывшем Twitter).

Что известно о волне экстремальной жары в Европе

Согласно информации, опубликованной Эррерой, Европу накрывает чрезвычайная жара, устанавливая "тысячи рекордов".

"Италия - единственное исключение, где ни одного рекорда побито не было", - уточнил эксперт.

Он сообщил также, что рекордная жара продвигается от запада на восток уже "в течение нескольких месяцев".

"В ближайшие дни - снова то же самое: тысячи рекордов от Запада до Востока и снова на Запад", - написал климатолог в воскресенье, 22 июня.

Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)Публикация климатолога на Extreme Temperatures Around The World (скриншот: x.com/extremetemps)

Уже в понедельник, 23 июня, Эррера сообщил о "чрезвычайно теплой ночи" в Германии и рекордных "минимальных температурах" в Испании.

Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)Рекордно теплые "минимальные температуры" (скриншот: x.com/extremetemps)

Исходя из обнародованной экспертом модели GFS, в первой половине недели температура воздуха может подняться больше всего в южной и западной Европе.

При этом жарче всего может быть именно в Испании (а также, вероятно, в некоторых регионах Франции).

Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)Погода в Европе в течение 22-26 июня (карта: x.com/extremetemps)

Между тем ближе к концу месяца жара может охватить больше стран Европы.

Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)Температуры в Европе до 30 июня (карта: x.com/extremetemps)

Напомним, ранее мы рассказывали, как контрастный май этого года стал почти мировым рекордом и куда принес холодные аномалии.

Кроме того, мы напоминали, чего категорически нельзя делать у воды в жару и как уберечь детей.

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