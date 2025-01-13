Температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли: почему ученые бьют тревогу
Рекордные температуры последних лет привели к новым экстремальным климатическим колебаниям глобального водного цикла. Это способствовало, в частности, сильным наводнениям и разрушительным засухам в разных регионах Земли.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Ключевые аспекты круговорота воды в течение 2024 года
- Влияние изменения климата на катастрофы, связанные с водой
- Прогноз ученых на 2025 год
Ключевые аспекты круговорота воды в течение 2024 года
Согласно отчету Австралийского национального университета (ANU), 2024 год стал еще одним годом рекордных температур. Это привело к новым экстремальным климатическим колебаниям глобального водного цикла и способствовало сильным наводнениям и разрушительным засухам.
Международная группа исследователей под руководством профессора ANU Альберта ван Дейка обнаружила, что повышение температур меняет способ движения воды вокруг планеты, "сея хаос" в ее круговорот
Среди ключевых аспектов круговорота воды на земном шаре в течение 2024 года ученые определили следующие:
- количество осадков на суше было близким к среднему количеству 1995-2005 годов, хотя чрезвычайно засушливых месяцев в последние годы становится все больше;
- экстремальные суточные осадки фиксировали на 52% чаще, чем в течение 1995-2005 годов, при этом в некоторых регионах (Западная Африка, Европа, Азия) они были рекордными;
- средняя температура воздуха над сушей была самой высокой по всему миру и в 111 странах (выше средних значений 1995-2005 годов на 1,2°C), а частота рекордно теплых месяцев - самой высокой с 1979 года;
- в 34 странах мира были установлены новые рекорды максимальной годовой температуры, в 40 странах - новые рекорды максимально жарких дней (оба показателя демонстрируют тенденции к росту);
- количество морозных дней над сушей во всем мире стало самым низким за всю историю наблюдений;
- относительная влажность воздуха над сушей была самой высокой с 2018 года, однако наблюдается тенденция к ее снижению (очень низкой влажность была в Южной Америке и в Центральной Африке);
- грунтовые воды продемонстрировали сильные региональные контрасты - с чрезвычайной сухостью в Южной Америке и Южной Африке, а также влажными условиями в Западной Африке;
- условия вегетации (когда возможен рост и развитие растений) были самыми высокими с 2001 года, продолжая постоянный рост (наибольшее влияние засухи на растительность наблюдали в регионе Амазонки и в Южной Африке);
- уровень поверхностных вод над сушей был близким к среднему (наблюдается тенденция к рекордно высоким уровням ежемесячного объема воды во всем мире);
- потоки рек были очень низкими на севере Южной Америки и высокими в Западной, Центральной и Восточной Африке (с 2001 года наблюдается тенденция к росту рекордно высоких потоков);
- объемы хранения воды в озерах и водохранилищах во всем мире сокращается пятый год подряд (с беспрецедентно низким уровнем в Южной Америке и рекордно высоким уровнем в Африке).
Стандартизированные аномалии среднего запаса наземных вод в январе-сентябре 2024 года (инфографика: globalwater.online)
Влияние изменения климата на катастрофы, связанные с водой
Согласно подсчету ученых, в течение 2024 года стихийные бедствия, связанные с водой, вызвали более 8 700 смертей и привели к перемещению 40 миллионов человек.
При этом экономический ущерб превысил 550 миллиардов долларов США во всем мире (хотя реальные цифры, вероятно, могут быть выше).
В отчете The Global Water Monitor Consortium отмечается, что наиболее разрушительные события включали:
- речные наводнения;
- внезапные наводнения;
- оползни;
- засухи;
- тропические циклоны.
Все эти катастрофы в разных регионах мира привели к:
- человеческим трагедиям (десяткам тысяч жертв во всем мире, особенно в Африке, Южной Азии и Папуа-Новой Гвинее);
- потерям людьми жилья и вынужденному перемещению в другие, более безопасные и пригодные для жизни локации;
- продовольственной опасности (только в Южной Африке на фоне засух производство сельскохозяйственных культур сократилось вдвое, из-за чего более 30 миллионов человек столкнулись с нехваткой пищи);
- экономическому ущербу (тропические циклоны привели к экономическому ущербу, превысившему 520 миллиардов долларов США во всем мире, особенно в Соединенных Штатах Америки и в Юго-Восточной Азии, что сделало их самой дорогой катастрофой 2025 года);
- экологическим проблемам (засухи и пожары, связанные с вырубкой лесов, нанесли серьезный ущерб тропическим лесам Амазонки, ведь только в сентябре пожары уничтожили более 52 тысяч километров квадратных леса).
Самые значительные катастрофы 2024 года, связанные с водой (инфографика: globalwater.online)
Прогноз ученых на 2025 год
Научные исследования отдельных явлений свидетельствуют о том, что интенсивность и частота многих из них может быть связана именно с изменением климата.
Так, например, повышение температуры поверхности моря усилило тропические циклоны (свидетельством чего является тайфун Яги) и вызвало длительные засухи (особенно в бассейне Амазонки и в Южной Африке).
Глобальное потепление способствовало также более сильным ливням и медленным штормам (о чем свидетельствуют шторм Борис и мощный тропический шторм Трами).
На фоне климатических изменений засуха в Южной Африке, или же муссонные наводнения в Западной Африке являются более вероятными и могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем раньше.
Гидрологические условия в начале текущего 2025 года указывают на потенциальную засуху, которая развивается (усиливается) на севере Южной Америки, на юге и севере Африки, в Центральной Азии, в некоторых частях Северной Америки и Западной Австралии.
Тем временем такие регионы как Сахель (тропическая саванна в Африке), Африканский Рог (Сомалийский полуостров), Европа и большая часть Азии являются относительно более влажными. Там ученые прогнозируют больший риск наводнений, чем засухи.
В целом же в 2025 году - на фоне текущих климатических изменений - увеличивается вероятность экстремальных погодных явлений в различных регионах мира (включая внезапные наводнения или засухи, сильные штормы и жару).
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как мощные ливни затопили пустыню Сахару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: The Global Water Monitor Consortium, The Australian National University (ANU), ScienceDaily, The Guardian.
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