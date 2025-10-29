Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польского воздушного пространства", - заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.
Ил-20 - это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.
Также Ил-20 - это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Он производился с 1968 по 1976 год, и эксплуатируется Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.
Напомним, российские военные самолеты уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО.
Так, 21 октября Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-35 для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20. Жители одного из городов на севере Норвегии слышали взрывы.
Кроме того, в сентябре Россия направила сразу три своих МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Такие самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По информации СМИ, российские самолеты пролетели совсем недалеко от Таллина.
На этом фоне союзники НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. В итоговом заявлении Альянс подчеркнул, что такие провокации России ставят под угрозу жизни людей. При этом в НАТО пообещали, что для самозащиты будут применять все необходимые методы.