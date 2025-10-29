Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Літак не порушив польського повітряного простору", – заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Речник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща пильно стежить за тим, щоб повітряний країни простір не порушувався.

Що відомо про Іл-20

Іл-20 - це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками.

Також Іл-20 - це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, заснованої на різних принципах отримання інформації. Він вироблявся з 1968 по 1976 рік, та експлуатується Повітряно-космічними силами Збройних сил РФ.