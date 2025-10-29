Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Літак не порушив польського повітряного простору", – заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Речник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща пильно стежить за тим, щоб повітряний країни простір не порушувався.
Іл-20 - це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками.
Також Іл-20 - це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, заснованої на різних принципах отримання інформації. Він вироблявся з 1968 по 1976 рік, та експлуатується Повітряно-космічними силами Збройних сил РФ.
Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО.
Так, 21 жовтня Норвегія піднімала в повітря свої винищувачі F-35 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Жителі одного з міст на півночі Норвегії чули вибухи.
Окрім того, у вересні Росія направила одразу три своїх МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". За інформацією ЗМІ, російські літаки пролетіли зовсім недалеко від Талліна.
На цьому тлі союзники НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. У підсумковій заяві Альянс наголосив, що такі провокації Росії ставлять під загрозу життя людей. При цьому в НАТО пообіцяли, що для самозахисту застосовуватимуть усі необхідні методи.