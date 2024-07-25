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Истребители США и Канады перехватили возле Аляски российские и китайские военные самолеты

Четверг 25 июля 2024 06:14
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Истребители США и Канады перехватили возле Аляски российские и китайские военные самолеты Фото: российские самолеты Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американские и канадские истребляемые перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

Как уточнили сегодня в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел вчера, 24 июля.

Отмечается, что NORAD "обнаружил, отследил и перехватил" 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6

Данные военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)".

"Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады", - говорится в заявлении ведомства.

В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

"Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады", - рассказали в североамериканской аэрокосмической обороне.

Напомним, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.

NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.

Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.

Ранее сообщалось, что год назад, в августе 2023 года, противовоздушная оборона США фиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски. А перед этим в апреле американские истребители также перехватили 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-95 около Аляски.

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Соединенные Штаты Америки Канада Ту-95 Аляска
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