Истребители США и Канады перехватили возле Аляски российские и китайские военные самолеты
Американские и канадские истребляемые перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).
Как уточнили сегодня в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел вчера, 24 июля.
Отмечается, что NORAD "обнаружил, отследил и перехватил" 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6
Данные военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)".
"Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады", - говорится в заявлении ведомства.
В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.
"Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады", - рассказали в североамериканской аэрокосмической обороне.
Напомним, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.
NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.
Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.
Ранее сообщалось, что год назад, в августе 2023 года, противовоздушная оборона США фиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски. А перед этим в апреле американские истребители также перехватили 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-95 около Аляски.
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