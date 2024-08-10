Береговая охрана США сопровождала российский корабль у побережья Аляски
Американский катер береговой охраны обнаружил российское судно в пределах исключительной экономической зоны США возле Алеутских островов (Аляска).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
Судно обнаружил экипаж катера американской береговой охраны "Алекс Хейли" в понедельник, 5 августа, примерно в 30 милях (48 километрах) к юго-востоку от перевала Амукта. Также корабль заметил экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны Кодьяк.
Согласно пятничному заявлению береговой охраны, судно "осуществляло транзит в международных водах, но все еще находилось в исключительной экономической зоне США", которая простирается на расстояние 200 морских миль (370 километров) от береговой линии США.
Корабль береговой охраны не выходил на связь с российским кораблем, но следовал за ним, пока тот двигался на восток.
"Мы сопровождали корабль, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски", - сказал командир эсминца "Алекс Хейли" Стивен Болдовски.
Российские корабли на Кубе
12 июня в порт Гаваны (Куба) прибыли несколько военных кораблей и российская подводная лодка, способная переносить ядерное оружие. Также почти одновременно в порт кубинской столицы прибыл патрульный корабль Военно-морских сил Канады.
США сразу же направили подводную лодку в кубинский залив Гуантанамо.
В конце июля российские военные корабли второй раз прибыли в Гавану за последние полтора месяца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.