Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": обнародовано фотодоказательство

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник "Шахед". Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensie.nl.
В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию самолета, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.
Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.
Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.
Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, "безрассудная агрессия России только усиливается".
"Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности", - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.
Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать эту (восточную, - ред.) границу вместе со своими союзниками.
10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши из России и Беларуси.
Воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли авиацию и уничтожили 4 беспилотника.
Часть дронов целилась по логистическому хабу в Жешуве, через который происходят поставки оружия для Украины.
После обстрела, военные Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников.
Кроме того, были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".
По данным СМИ, российские "Шахеды" были сбиты ракетами стоимостью 400 тысяч евро за каждую пилотами истребителей F-35.
Также в СМИ сообщалось, что беспилотники якобы не были оснащены боевыми зарядами.