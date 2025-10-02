RU

Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": обнародовано фотодоказательство

Иллюстративное фото: истребитель F-35 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник "Шахед". Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensie.nl.

В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию самолета, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.

Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.

Джепело: отметка сбитого дрона "Шахед" на корпусе F-35 (defensie.nl)

Миссия ВВС Нидерландов в Польше

Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.

Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, "безрассудная агрессия России только усиливается".

"Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности", - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.

Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать эту (восточную, - ред.) границу вместе со своими союзниками.

Атака российских дронов на Польшу

10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши из России и Беларуси.

Воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли авиацию и уничтожили 4 беспилотника.

Часть дронов целилась по логистическому хабу в Жешуве, через который происходят поставки оружия для Украины.

После обстрела, военные Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников.

Кроме того, были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".

По данным СМИ, российские "Шахеды" были сбиты ракетами стоимостью 400 тысяч евро за каждую пилотами истребителей F-35.

Также в СМИ сообщалось, что беспилотники якобы не были оснащены боевыми зарядами.

