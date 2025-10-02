Винищувач ВПС Нідерландів збив російський "Шахед": оприлюднено фотодоказ

В якості доказу, видання оприлюднило фотографію літака, на корпусі якого нанесено значок російського ударного безпілотника.

Ймовірно збиття сталося у повітряному просторі Польщі 10 вересня.

Джепело: позначка збитого дрона "Шахед" на корпусі F-35 (defensie.nl)

Місія ВПС Ніделандів у Польщі

Винищувачі F-35 перебувають у Польщі з 1 вересня до 1 грудня для захисту території НАТО.

Нідерландські льотчики вже кілька разів брали участь у бойових вильотах, і одного разу застосували зброю для збиття дронів РФ.

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, "безрозсудна агресія Росії дедалі посилюється".

"Розмістивши F-35 у Польщі, Нідерланди демонструють, що разом із союзниками наша країна залишається незмінно напоготові, адже східний кордон НАТО - це і наш кордон безпеки", - сказав міністр під час відвідин нідерландського підрозділу F-35.

Брекелманс підкреслив, що Нідерланди рішуче готові захищати цей (східний, - ред.) кордон разом зі своїми союзниками.