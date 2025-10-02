Винищувач ВПС Нідерландів збив російський "Шахед": оприлюднено фотодоказ

Винищувач F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів збив російський безпілотник "Шахед". Про це свідчить залишена військовими позначка на борту літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defensie.nl.
В якості доказу, видання оприлюднило фотографію літака, на корпусі якого нанесено значок російського ударного безпілотника.
Ймовірно збиття сталося у повітряному просторі Польщі 10 вересня.
Винищувачі F-35 перебувають у Польщі з 1 вересня до 1 грудня для захисту території НАТО.
Нідерландські льотчики вже кілька разів брали участь у бойових вильотах, і одного разу застосували зброю для збиття дронів РФ.
За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, "безрозсудна агресія Росії дедалі посилюється".
"Розмістивши F-35 у Польщі, Нідерланди демонструють, що разом із союзниками наша країна залишається незмінно напоготові, адже східний кордон НАТО - це і наш кордон безпеки", - сказав міністр під час відвідин нідерландського підрозділу F-35.
Брекелманс підкреслив, що Нідерланди рішуче готові захищати цей (східний, - ред.) кордон разом зі своїми союзниками.
10 вересня близько 20 російських ударних безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі з Росії та Білорусі.
Повітряні сили Польщі та країн-союзників по НАТО підняли авіацію і знищили 4 безпілотники.
Частина дронів цілилася по логістичному хабу в Жешуві, через який відбувається постачання зброї для України.
Після обстрілу, військові Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників.
Крім того, були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".
За даними ЗМІ, російські "Шахеди" були збиті ракетами вартістю 400 тисяч євро за кожну пілотами винищувачів F-35.
Також у ЗМІ повідомлялося, що безпілотники начебто не були оснащені бойовими частинами.