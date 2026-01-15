Трамп оценил, может ли Реза Пахлави заручиться поддержкой в Иране

Трамп заявил, что иранский оппозиционер Реза Пахлави производит хорошее впечатление, однако его реальная поддержка внутри страны остается под вопросом.

Во время разговора в Овальном кабинете Трамп подчеркнул, что не уверен в способности Пахлави сплотить иранцев для смены режима.

"Он кажется очень приятным, но я не знаю, как бы он играл в своей стране, мы еще не достигли этого уровня. Я не знаю, примет ли его страна его лидерство, и если да, то меня это точно устроит", - сказал президент США.

Американский лидер пошел еще дальше, поставив под сомнение способность Пахлави управлять Ираном после того, как на прошлой неделе заявил, что не планирует с ним встречаться.

Он также отметил, что правительство в Тегеране может пасть в результате протестов, однако, независимо от того, произойдет это или нет, "это будет интересный период времени".

Фрагментация оппозиции и реальная поддержка

Несмотря на медийную активность 65-летнего принца, эксперты и американские власти осторожно оценивают его реальные шансы на власть. Реза Пахлави живет за пределами Ирана с 1979 года, а сама иранская оппозиция остается глубоко раздробленной между различными идеологическими фракциями.

Заместитель директора программы Chatham House по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Санам Вакил отмечает, что хотя Пахлави помог мобилизовать часть людей, преувеличивать его влияние не стоит. В условиях закрытого режима крайне трудно объективно измерить уровень поддержки любой политической фигуры.

Трамп также добавил, что хотя падение правительства в Тегеране на фоне протестов вполне возможно, на самом деле "любой режим может потерпеть неудачу".

План реформ Пахлави: главные тезисы

В своем последнем обращении наследный принц Ирана представил стратегическое видение страны после падения режима аятолл. Его план базируется на полной смене внешнеполитического курса и экономической открытости.

Ключевые обещания Резы Пахлави - ядерное разоружение, признание Израиля, энергетическая безопасность и открытие страны для глобальных инвестиций.

Пахлави отметил, что его цель - превратить Иран из "страны-изгоя" в ключевого стабилизирующего партнера Запада на Ближнем Востоке.