Трамп оцінив, чи може Реза Пахлаві заручитися підтримкою в Ірані

Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням.

Під час розмови в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що не впевнений у здатності Пахлаві згуртувати іранців для зміни режиму.

"Він здається дуже приємним, але я не знаю, як би він грав у своїй країні, ми ще не досягли цього рівня. Я не знаю, чи прийме його країна його лідерство, і якщо так, то мене це точно влаштує", - сказав президент США.

Американський лідер пішов ще далі, поставивши під сумнів здатність Пахлаві керувати Іраном після того, як минулого тижня заявив, що не планує з ним зустрічатися.

Він також зазначив, що уряд у Тегерані може пасти внаслідок протестів, проте, незалежно від того, станеться це чи ні, "це буде цікавий період часу".

Фрагментація опозиції та реальна підтримка

Попри медійну активність 65-річного принца, експерти та американська влада обережно оцінюють його реальні шанси на владу. Реза Пахлаві живе за межами Ірану з 1979 року, а сама іранська опозиція залишається глибоко роздробленою між різними ідеологічними фракціями.

Заступниця директора програми Chatham House з питань Близького Сходу та Північної Африки Санам Вакіл зазначає, що хоча Пахлаві допоміг мобілізувати частину людей, перебільшувати його вплив не варто. В умовах закритого режиму вкрай важко об'єктивно виміряти рівень підтримки будь-якої політичної постаті.

Трамп також додав, що хоча падіння уряду в Тегерані на тлі протестів є цілком можливим, насправді "будь-який режим може зазнати невдачі".

План реформ Пахлаві: головні тези

У своєму останньому зверненні спадкоємний принц Ірану представив стратегічне бачення країни після падіння режиму аятол. Його план базується на повній зміні зовнішньополітичного курсу та економічній відкритості.

Ключові обіцянки Рези Пахлаві - ядерне роззброєння, визнання Ізраїлю, енергетична безпека та відкриття країни для глобальних інвестицій.

Пахлаві наголосив, що його мета - перетворити Іран з "країни-вигнанця" на ключового стабілізуючого партнера Заходу на Близькому Сході.