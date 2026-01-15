Кронпринц Ирана пообещал признать Израиль и отказаться от ядерной программы

Сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави озвучил стратегию реформ в стране в случае падения режима аятолл. Его план включает отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление наследного принца.

Отказ от ядерной программы

По словам сына последнего шаха Ирана, военная ядерная программа Ирана будет прекращена. Иран будет выступать как друг и стабилизирующая сила в регионе, а также станет партнером в обеспечении глобальной безопасности.

"Поддержка террористических групп немедленно остановится. Свободный Иран будет сотрудничать с региональными и глобальными партнерами в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и экстремистским исламизмом", - заявил он.

Новая архитектура безопасности

Кроме ядерного вопроса, Пахлави обещает радикальный разворот во внешней политике. В частности, в дипломатии отношения с Соединенными Штатами будут нормализованы.

Его план предусматривает официальное признание государства Израиль, Иран будет добиваться расширения "Соглашения Авраама".

Кроме того, он обещает полное прекращение финансирования терроризма.

Нефть, прозрачность и инвестиции

Пахлави отметил, что огромные природные ресурсы Ирана должны работать на глобальную безопасность.

"В энергетике Иран обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире. Свободный Иран станет надежным поставщиком энергоресурсов для свободного мира. Формирование политики будет прозрачным. Действия Ирана будут ответственными. Цены - предсказуемыми", - также сказал Пахлави.

Относительно прозрачности и управления - Иран будет придерживаться международных стандартов и обеспечивать их выполнение. Будет положен конец отмыванию денег, а организованную коррупцию искоренят. Государственные учреждения станут подотчетными народу.

Кроме того, Пахлави считает, что образованное население и мощная диаспора станут двигателями быстрого роста.

"В экономике Иран является одним из последних крупных неиспользованных рынков мира. Наше население образованное, современное, а диаспора связывает его со всеми уголками мира. Демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций. И Иран будет стремиться инвестировать в мир", - подчеркнул Пахлави.

От изоляции к глобальному партнерству

Он подытожил, что его план - "это не просто мечта, а конкретный путь к стабильности, который выгоден не только иранцам, но и всему мировому сообществу".

"Падение Исламской Республики и установление светского, демократического правительства в Иране не только вернет достоинство моему народу, но и принесет пользу региону и всему миру. Свободный Иран станет силой, способствующей миру, процветанию и партнерству",- добавил Пахлави.

Всем нашим друзьям по всему миру,



Под игом Исламской Республики Иран отождествляется в ваших умах с терроризмом, экстремизмом и бедностью. Настоящий Иран - это другой Иран. Прекрасный, миролюбивый и процветающий Иран.



Это тот Иран, который существовал до... pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0 - Реза Пахлави (@PahlaviReza) 15 января 2026 года

Кто такой Реза Пахлави

Наследный принц является сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, чья власть была свергнута во время революции 1979 года. После установления теократического режима семья Пахлави была вынуждена покинуть страну и с тех пор живет в изгнании.

Сегодня принц пытается объединить разрозненные протесты в единое национальное движение. Он активно использует международные трибуны и соцсети, чтобы стать голосом иранской оппозиции и добиться свержения власти аятолл.

Кризис и протесты в Иране

В последние месяцы страну накрыла самая мощная волна беспорядков с 2022 года. Главными триггерами стали катастрофическое обесценивание риала и рекордная инфляция, поставившая миллионы людей на грань выживания. Несмотря на жесткие репрессии, тысячи иранцев продолжают выходить на улицы.

Ситуация в стране остается критической: