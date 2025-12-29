ua en ru
США нанесли сильный удар по "крупному объекту" в Венесуэле, - Трамп

Флорида, Понедельник 29 декабря 2025 22:09
США нанесли сильный удар по "крупному объекту" в Венесуэле, - Трамп
Автор: Иван Носальский

США ударили по крупному объекту в Венесуэле, который находится на побережье. Детали этой операции сохраняют в секрете.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы только что выбили - не знаю, читали ли вы или видели - у них есть большой завод или крупный объект, откуда выходят суда. Две ночи назад мы вывели его из строя. Мы нанесли по ним очень сильный удар", - сказал Трамп в интервью Джону Катсиматидису, крупному донору Республиканской партии.

При этом отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп рассказал, что "произошел крупный взрыв в портовой зоне, где загружают лодки наркотиками". По его словам, "зона обеспечения больше не существует".

Президент отказался отвечать на вопрос о том, стоят ли за операцией вооруженные силы США или ЦРУ.

"Я не хочу этого говорить. Я точно знаю, кто это был, но не хочу говорить, кто именно. Но, знаете, это было вдоль побережья", - отметил он.

Один американский чиновник заявил CNN, что президент описывал объект, связанный с наркотиками, но отказался предоставить дополнительные детали операции. Сообщений из Венесуэлы об уничтожении крупного объекта, подобного описанному президентом, не поступало.

Захват танкеров с венесуэльской нефтью

Напомним, США за несколько недель захватили уже три танкера, которые перевозили венесуэльскую нефть.

В частности, 21 декабря стало известно, что у берегов Венесуэлы был захвачен танкер Bella 1, против которого США ранее ввели санкции.

Как оказалось, на танкере находилась нефть компании PDVSA, которая под санкциями США.

