Вілкул знову очолив Кривий Ріг, а Україна завоювала перші медалі на Паралімпіаді: новини за 25 серпня

Юрій Вілкул буде тимчасово виконувати обов'язки мера Кривого Рогу, суд в Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу "Північний потік-2", Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020. Детальніше про те, що сталося в середу, 25 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Вілкул став в.о. мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул буде тимчасово виконувати обов'язки міського голови Кривого Рогу. Його обрали шляхом таємного голосування.

"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 особи.

Місцеве видання повідомляє, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра з посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей". Участь в таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" і ОПЗЖ. Також депутати прийняли звернення до Ради про призначення дострокових виборів.

Потрібно 20 років роботи: президент Естонії зробила заяву про вступ України до ЄС

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Євросоюз повинен бути сміливішим у питанні розширення. Однак, Україна не підходить під вимоги членства в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Кальюлайд в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, потрібне якесь рішення для східних партнерів:"або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії, - ред)".

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!",- заявила Кальюлайд.

Суд у Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу "Північний потік 2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину.

Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначився

Станом на сьогодні, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем. Наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Ефективність РНК-вакцин проти коронавірусу знизилась: опубліковано дослідження

Центр контролю та профілактики захворювань США дослідив падіння ефективності вакцин від коронавірусу після поширення штаму "Дельта". У дослідженні взяли участь понад 4 тисячі медиків та працівників служб екстреного реагування у 6 штатах.

Ефективність РНК-вакцин впала з 91% до 66%, повідомили дослідники. Мова йде, зокрема, про препарати виробництва Pfizer та Moderna.

Святослав Вакарчук вперше став батьком: у співака народився син

Святослав Вакарчук вперше став батьком. У 46-річного музиканта днями народився син.

Свого сина популярний артист і громадський діяч назвав Іваном - на честь свого батька, Героя України Івана Олександровича, який покинув цей світ 4 квітня 2020 року. Тато і мама маленького Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

Українців попередили про грозові зливи з градом: де зіпсується погода

Погода в Україні в четвер, 26 серпня, буде непроста в центральних регіонах, де очікуються сильні грози, місцями шквали до 20 метрів на секунду та град. При цьому температура повітря буде трохи вище, ніж днем раніше.

Метеорологи попереджають про "складну" погоду в центральних, Одеській і Миколаївській областях. Також оголошено I рівень небезпеки ("жовтий"). Опади у вигляді короткочасних дощів з грозами очікуються також у Волинській, Закарпатській, Житомирській областях та в усіх північних регіонах.