Вілкул став в.о. мера Кривого Рогу

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Перший Криворізький ".

"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 особи.

Місцеве видання повідомляє, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра з посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей".

Участь в таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" і ОПЗЖ.

Також депутати прийняли звернення до Ради про призначення дострокових виборів.

Хто такий Вілкул

Юрій Вілкул двічі обирався на пост мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік. На місцевих виборах 2020 року Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру "за станом здоров'я" на користь кандидата Костянтина Павлова і закликав жителів Кривого Рогу підтримати його.

Що сталося з попереднім мером

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим в його будинку в селі Вільне в неділю, 15 серпня. На місці події було виявлено зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.

За фактом загибелі Павлова відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство").

Слідство розглядає три версії смерті політика: