Суд у Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу "Північний потік 2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину.

Раніше оператор Nord Steam 2 оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині ці норми регулюються відповідним національним законом.

Крім "Газпрому" в консорціум з будівництва "Північного потоку - 2" також входять п'ять західних енергетичних і нафтових компаній, а саме Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV та Engie, що вклали 50% в його фінансування.

Проект вартістю 11 млрд доларів і пропускною спроможністю 55 млрд кубометрів зіткнувся з протидією з боку Вашингтона, а також України і Польщі, які впевнені, що "Північний потік - 2" буде використаний в якості енергетичної зброї Кремля.