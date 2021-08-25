Суд у Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу "Північний потік 2"
Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину.
Раніше оператор Nord Steam 2 оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині ці норми регулюються відповідним національним законом.
Крім "Газпрому" в консорціум з будівництва "Північного потоку - 2" також входять п'ять західних енергетичних і нафтових компаній, а саме Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV та Engie, що вклали 50% в його фінансування.
Проект вартістю 11 млрд доларів і пропускною спроможністю 55 млрд кубометрів зіткнувся з протидією з боку Вашингтона, а також України і Польщі, які впевнені, що "Північний потік - 2" буде використаний в якості енергетичної зброї Кремля.
Нагадаємо, раніше Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків для Nord Stream - 1 бути не повинно. Таким чином, суд обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу Opal на рівні 50%.
Газопровід OPAL потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав "Північний потік" з європейською ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського "Газпрому" на 100% до газопроводу OPAL. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК "Нафтогаз України" і польський нафтогазовий оператор PGNiG.