ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначився

Новость на русском →
Токіо, Середа 25 серпня 2021 15:35
Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначився Фото: Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Сріблом відзначились:

  • плавець Антон Коль зайняв друге місце під час запливу на дистанцію 50 метрів на спині;
  • Олена Федота в рамках фехтування на візках;
  • плавець Олексій Вірченко під час запливу на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
  • плавець Максим Кріпак під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Бронзою відзначились:

  • Євгенія Бреус в рамках фехтування на візках;
  • Ганна Гонтар під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Додамо, що наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку на Паралімпійських іграх в Токіо.

Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначивсяФото: командний залік Паралімпіади-2020 (Google.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Токио Олімпіада 2020
NEWS
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій