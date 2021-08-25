Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначився
Фото: Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020 (Getty Images)
Станом на сьогодні, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Сріблом відзначились:
- плавець Антон Коль зайняв друге місце під час запливу на дистанцію 50 метрів на спині;
- Олена Федота в рамках фехтування на візках;
- плавець Олексій Вірченко під час запливу на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
- плавець Максим Кріпак під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Бронзою відзначились:
- Євгенія Бреус в рамках фехтування на візках;
- Ганна Гонтар під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Додамо, що наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку на Паралімпійських іграх в Токіо.
Фото: командний залік Паралімпіади-2020 (Google.com)