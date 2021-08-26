Вилкул снова возглавил Кривой Рог, а Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде: новости за 25 августа

Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности мэра Кривого Рога, суд в Германии ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу "Северный поток-2", Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 августа - в материале РБК-Украина.

Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога

Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности городского головы Кривого Рога. Его выбрали путем тайного голосования. "За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.

Местное издание сообщает, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ. Также депутаты приняли обращение к Раде о назначении досрочных выборов.

Нужно 20 лет работы: президент Эстонии сделала заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

По ее словам, нужно какое-то решение для Восточных партнеров: "либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, - ред)".

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", - заявила Кальюлайд.

Суд в Германии ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу "Северный поток-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что на газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.

Таким образом, компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.

Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020: кто среди спортсменов отличился

По состоянию на сегодня, в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, Украина отметилась 8 медалями. Елизавета Мерешко подарила стране первое золото во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем. Сейчас Украина возглавляет 5 место в командном зачете.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Эффективность РНК-вакцин против коронавируса снизилась: опубликовано исследование

Центр контроля и профилактики заболеваний США исследовал падение эффективности вакцин от коронавируса после распространения штамма "Дельта". В исследовании приняли участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в 6 штатах.

Эффективность РНК-вакцин упала с 91% к 66%, сообщили исследователи. Речь идет, в частности, о препаратах производства Pfizer и Moderna.

Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын

Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего музыканта на днях родился сын.

Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года. Папа и мама маленького Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

Украинцев предупредили о грозовых ливнях с градом: где испортится погода

Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет непростая в центральных регионах, где ожидаются сильные грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. При этом температура воздуха будет чуть выше, чем днем ранее.

Метеорологи предупреждают о "сложной" погоде в центральных, Одесской и Николаевской областях. Также объявлен I уровень опасности ("желтый"). Осадки в виде кратковременных дождей с грозами ожидаются также в Волынской, Закарпатской, Житомирской областях и во всех северных регионах.