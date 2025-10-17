Похищения и пытки в Тернополе: шесть военных уже под стражей, еще одного - ищут

Правоохранители задержали уже шесть военных, которые похищали и пытали людей в Тернополе. Еще одного подозреваемого разыскивают.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии " 20 хвилин " заявил прокурор Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Андрей Багрий.

По его словам, подозреваемым избирают меры пресечения сегодня, 17 октября. Пятерым уже избрали меры пресечения в виде ареста без права внесения залога. Заседание по еще одному подозреваемому продолжается.

Адвокат просила суд взять подозреваемых на поруки. К этому были готовы командири. Но суд отказал, поскольку командиры должны были принимать участие в судебном заседании хотя бы в режиме видеоконференции.

По информации "20 хвилин", одному из подозреваемых только 22 года. Он служит с 18 лет и пошел на службу добровольно. Теперь парня подозревают в вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы или похищении человека.

Еще одному подозреваемому несколько месяцев назад исполнилось 23 года. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы граждан, а также в незаконном завладении транспортным средством.