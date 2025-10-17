Похищения и пытки в Тернополе: шесть военных уже под стражей, еще одного - ищут
Правоохранители задержали уже шесть военных, которые похищали и пытали людей в Тернополе. Еще одного подозреваемого разыскивают.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "20 хвилин" заявил прокурор Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Андрей Багрий.
По его словам, подозреваемым избирают меры пресечения сегодня, 17 октября. Пятерым уже избрали меры пресечения в виде ареста без права внесения залога. Заседание по еще одному подозреваемому продолжается.
Адвокат просила суд взять подозреваемых на поруки. К этому были готовы командири. Но суд отказал, поскольку командиры должны были принимать участие в судебном заседании хотя бы в режиме видеоконференции.
По информации "20 хвилин", одному из подозреваемых только 22 года. Он служит с 18 лет и пошел на службу добровольно. Теперь парня подозревают в вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы или похищении человека.
Еще одному подозреваемому несколько месяцев назад исполнилось 23 года. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы граждан, а также в незаконном завладении транспортным средством.
Задержание группы военных в Тернополе
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Тернополе полиция задержала группу военнослужащих. Они, по информации правоохранителей, незаконно лишали людей свободы, применяли физическое насилие, пытали и требовали деньги или ценное имущество.
Потерпевших злоумышленники вывозили за пределы города, избивали и принуждали к передаче имущества.
Среди пострадавших были люди с тяжелыми ранениями, проходящие реабилитацию, на которых нападавшие особенно цинично издевались. Так, у одного из жителей отобрали автомобиль KIA, который злоумышленники использовали в собственных целях.
Одного военнослужащего, находившегося на лечении, насильно посадили в микроавтобус, избили и потребовали выкуп в 50 тысяч гривен. Другого жителя, применяя слезоточивый газ, вывезли за город, облили легковоспламеняющейся жидкостью и удерживали три дня в нечеловеческих условиях. В отношении семерых фигурантов объявили подозрения.