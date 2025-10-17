ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Похищения и пытки в Тернополе: шесть военных уже под стражей, еще одного - ищут

Тернополь, Пятница 17 октября 2025 20:29
UA EN RU
Похищения и пытки в Тернополе: шесть военных уже под стражей, еще одного - ищут Иллюстративное фото: в Тернополе задержали военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители задержали уже шесть военных, которые похищали и пытали людей в Тернополе. Еще одного подозреваемого разыскивают.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "20 хвилин" заявил прокурор Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Андрей Багрий.

По его словам, подозреваемым избирают меры пресечения сегодня, 17 октября. Пятерым уже избрали меры пресечения в виде ареста без права внесения залога. Заседание по еще одному подозреваемому продолжается.

Адвокат просила суд взять подозреваемых на поруки. К этому были готовы командири. Но суд отказал, поскольку командиры должны были принимать участие в судебном заседании хотя бы в режиме видеоконференции.

По информации "20 хвилин", одному из подозреваемых только 22 года. Он служит с 18 лет и пошел на службу добровольно. Теперь парня подозревают в вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы или похищении человека.

Еще одному подозреваемому несколько месяцев назад исполнилось 23 года. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы граждан, а также в незаконном завладении транспортным средством.

Задержание группы военных в Тернополе

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Тернополе полиция задержала группу военнослужащих. Они, по информации правоохранителей, незаконно лишали людей свободы, применяли физическое насилие, пытали и требовали деньги или ценное имущество.

Потерпевших злоумышленники вывозили за пределы города, избивали и принуждали к передаче имущества.

Среди пострадавших были люди с тяжелыми ранениями, проходящие реабилитацию, на которых нападавшие особенно цинично издевались. Так, у одного из жителей отобрали автомобиль KIA, который злоумышленники использовали в собственных целях.

Одного военнослужащего, находившегося на лечении, насильно посадили в микроавтобус, избили и потребовали выкуп в 50 тысяч гривен. Другого жителя, применяя слезоточивый газ, вывезли за город, облили легковоспламеняющейся жидкостью и удерживали три дня в нечеловеческих условиях. В отношении семерых фигурантов объявили подозрения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская область Национальная полиция Суд
Новости
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит