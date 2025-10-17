Викрадення і тортури в Тернополі: шість військових уже під вартою, ще одного - шукають

Правоохоронці затримали вже шістьох військових, які викрадали та катували людей у Тернополі. Ще одного підозрюваного розшукують.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі " 20 хвилин " заявив прокурор Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Андрій Багрій.

За його словами, підозрюваним обирають запобіжні заходи сьогодні, 17 жовтня. П'ятьом уже обрали запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави. Засідання щодо ще одного підозрюваного триває.

Адвокат просила суд взяти підозрюваних на поруки. До цього були готові командири. Але суд відмовив, оскільки командири мали брати участь у судовому засіданні хоча б у режимі відеоконференції.

За інформацією "20 хвилин", одному з підозрюваних лише 22 роки. Він служить із 18 років і пішов на службу добровільно. Тепер хлопця підозрюють у вимаганні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Ще одному підозрюваному кілька місяців тому виповнилося 23 роки. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі громадян, а також у незаконному заволодінні транспортним засобом.