Пытали людей и отбирали имущество: в Тернополе задержали группу военных

В Тернополе полицейские задержали группу военнослужащих, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщается, военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Фото: в Тернополе задержали группу военных, которые похищали людей и отбирали их имущество (t.me/UA_National_Police)

Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в собственных целях. Полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.

Одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Сейчас семерым фигурантам объявлены подозрения.