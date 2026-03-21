Использует РЭБ против GPS: РФ усилила давление в Балтийском регионе, – The Times

02:55 21.03.2026 Сб
3 мин
Сбои сказываются на работе военных сил стран НАТО, а также на гражданской авиации
aimg Никончук Анастасия
Фото: флот (GettyImages)

Российские средства радиоэлектронной борьбы системно влияют на работу спутниковой навигации в Балтийском море, создавая риски для судоходства и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Читайте также: Путин может заработать 250 млрд долларов на войне в Иране: три сценария для РФ от Spiegel

Масштабные сбои GPS в регионе

На протяжении последних двух лет в акватории Балтийского моря регулярно фиксируются перебои в работе навигационных систем.

В ряде случаев они достигают такой силы, что гражданские суда вынуждены переходить на классические методы ориентирования.

"Офисные работники борются с заблокированным интернетом. Подростки постоянно вынуждены менять VPN. Таксисты пытаются сориентироваться в Москве без онлайн-навигации", – отмечает издание.

Как работает вмешательство

Первые признаки масштабных проблем начали фиксировать в конце 2023 года. Речь идет о технологиях "глушения" и "подмены" сигналов, при которых радиоволны блокируют или искажают данные спутниковой навигации.

По данным расследования, источниками помех стали российские комплексы, размещенные в районе Санкт-Петербурга и в Калининградской области, включая систему Murmansk-BN.

Последствия для судов и авиации

Сильнее всего от вмешательства страдает судоходство. В отличие от авиации, у моряков значительно меньше альтернатив GPS.

Представители служб безопасности Литвы отмечают, что это создает дополнительные риски для безопасности.

В то же время сбои затрагивают и авиацию. В 2024 году Finnair временно отменяла рейсы, а позже аналогичные инциденты произошли и с другими самолетами, включая рейс Ryanair.

Реакция стран и зафиксированные случаи

Официальные данные о масштабах проблемы публикуются ограниченно, однако отдельные страны подтверждают многочисленные инциденты.

Так, Эстония сообщила о не менее чем 60 случаях вмешательства в работу GPS с начала 2024 года.

Финская береговая охрана также указывает на постоянные помехи в Финском заливе, которые могут длиться часами и распространяться на значительные расстояния.

Риски для безопасности

Проблемы затрагивают и военные силы стран НАТО. В частности, во время учений в Гданьском заливе немецкие корабли временно потеряли навигацию.

Эксперты предупреждают, что подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности в регионе и могут повлиять как на гражданское судоходство, так и на военные операции.

Напоминаем, что Одесская областная прокуратура обнародовала подробности военного преступления российских военных — захвата украинского спасательного судна "Сапфир" вблизи острова Змеиный в первые дни вторжения РФ.

Отметим, что недавние успехи украинских войск на Александровском направлении поставили российское командование перед серьезными тактическими и оперативными трудностями на поле боя.

