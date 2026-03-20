В начале вторжения захватили украинское судно "Сапфир": детали преступления россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех военных Черноморского флота РФ - первого заместителя командующего флота, командира разведывательного корабля "Экватор" и капитана спасательно-буксировочного судна "Шахтер".

Им инкриминируют военное преступление - незаконное лишение свободы гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Детали преступления

По данным следствия, 26 февраля 2022 года военные РФ захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" вблизи острова Змеиный. Судно выполняло гуманитарную миссию, не военного назначения.

На борту находилось 21 гражданское лицо - 17 членов экипажа и 4 гражданских, среди которых медик и священнослужители, все были незаконно задержаны.

После захвата чиновник флота РФ допрашивал капитана, пытаясь установить связи экипажа с украинскими военными и спецслужбами, зная о гуманитарном статусе судна.

В дальнейшем людей ограничивали в передвижении, проводили допросы и обыски с угрозами и демонстрацией оружия. Впоследствии судно отбуксировали во временно оккупированный Крым, а экипаж вывезли на территорию РФ. В марте-мае 2022 года их освободили в рамках обмена.

Военного, который отдал приказ о захвате "Сапфира", впоследствии повысили до командующего Черноморского флота РФ.