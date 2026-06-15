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Окно для дипломатии по Украине может открыться впервые, - Мерц

18:08 15.06.2026 Пн
2 мин
Канцлер Германии хочет обсудить свой прогноз с главным посредником между Украиной и РФ
aimg Иван Носальский
Окно для дипломатии по Украине может открыться впервые, - Мерц Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозирует возможность для начала диалога для завершения войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, его заявление приводит The Guardian.

В преддверии саммита "Большой семерки" (G7) Мерц сказал, что "впервые может открыться окно для дипломатии" в вопросе прекращения огня между Россией и Украиной.

Он отметил, что хотел бы обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также будет участвовать в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.

Что происходит на фронте

Стоит заметить, что последнее время украинские позиции на линии боевого столкновения усилились. По словам президента Украины Владимира Зеленского, каждый месяц Россия теряет убитыми и ранеными около 30 тысяч солдат.

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При этом недавно Зеленский написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо, в котором предложил организовать встречу для обсуждения завершения войны.

В ответ глава Кремля сказал, что сейчас якобы "не видит смысла" во встрече на уровне лидеров.

В качестве "аргумента" он в очередной раз упомянул о якобы ударе украинских защитников по общежитию колледжа в Старобельске Луганской области.

По информации источника РБК-Украина, Украина некоторое время назад предложила России организовать встречу на уровне лидеров на саммите G7. В ответ в Москве в очередной раз сказали, что Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи.

Более того, россияне нанесли по Украине массированный удар. Как сообщил собеседник РБК-Украина, в Киеве считают, что это был в определенной степени ответ на предложение о встрече.

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