Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах Украины и РФ

Переговорный процесс между Украиной, США и Россией фактически приостановлен, и в этом есть некие позитивные моменты.

Как передает РБК-Украина , об этом бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил в комментарии "Суспільному".

Переговоры между Украиной, США и Россией замедлились

Кит Келлог заявил о фактической приостановке переговорного процесса между Киевом, Вашингтоном и Москвой. По его словам, такая пауза может иметь и позитивное значение.

По словам Келлога, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые участвуют в переговорах по Ирану, также задействованы в диалоге между Украиной и Россией, поэтому одновременно вести оба направления им сложно.

"Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это действительно хорошо", - отметил Келлог.

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Он также добавил, что фокус США на других направлениях фактически оставляет Украину в ситуации, где она продолжает самостоятельно вести борьбу против России, при этом, по его оценке, делает это эффективно.

Санкции и дипломатические контакты

Отвечая на вопросы о санкционной политике, Келлог заявил, что санкционный пакет США против России "еще не завершен".

Он не подтвердил ослабление ограничений и отметил, что давление со стороны Вашингтона сохраняется.

Комментируя контакты между сторонами, он подчеркнул, что сам факт диалога можно считать положительным сигналом, даже если он ограничен по формату.

Оценка ситуации безопасности

По словам Келлога, страны Балтии и Восточной Европы остаются в безопасности. Он считает, что у России сейчас нет достаточного военного потенциала для расширения конфликта за пределы текущего театра боевых действий.

"Да, они в безопасности. Я думаю, что люди, я думаю, заламывают руки в негативном смысле, и я бы не волновался по этому поводу. Я думаю, что всем нужно немного расслабиться и не восхищаться этим", - отметил Келлог.

Келлог выразил мнение, что у Владимира Путина сейчас нет ресурсов для расширения военных действий за пределы нынешнего театра боевых действий, в том числе в направлении стран Балтии или Польши.

В завершение Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за прекращение затяжного конфликта и достижение мирного урегулирования, а также подтвердил планы своего визита в Украину в конце лета 2026 года.