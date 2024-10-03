Выход ВСУ из Угледара и анонс большой ракетной программы Украины: новости за 2 октября

Силы обороны подтвердили выход из Угледара

Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Умеров анонсировал большую украинскую ракетную программу: о чем речь

До конца текущего года, или же в начале 2025-го будет представлена информация по украинской большой ракетной программе, рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, программа "достаточно мощная", ее согласились финансировать партнеры.

РФ похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - омбудсмен

Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей. Также существует риск депортации еще 1,5 млн украинских детей, подчеркнул украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что украинских детей отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой.

Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

Генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш объявлен персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны раскрыли детали

Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Уже тестируется функциональность такого новшества.

По словам заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко, QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить действительность документа.

Сборная Украины драматически уступила Бразилии в полуфинале футзального ЧМ-2024

Национальная команда Украины по футзалу проиграла сборной Бразилии в 1/2 финала чемпионата мира.

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу бразильской команды.