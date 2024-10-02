Умеров анонсировал большую украинскую ракетную программу: о чем речь

До конца текущего года, или же в начале 2025-го будет представлена информация по украинской большой ракетной программе. Партнеры уже дали устное согласие на то, что будут финансировать ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2), которого цитирует " Интерфакс ".

"Как вам известно, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году - или до конца года - вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа", - заявил министр и добавил, что Украина уже начала работать над отечественными баллистическими ракетами.

По словам Умерова, программа "достаточно мощная". В частности он отметил, что Киев уже обменялся ею с партнерами, после чего последние "предоставили нам пока устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время мы получим финальный письменный ответ от наших партнеров".

Производство украинского оружия

В ходе полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ) Украина нарастила темпы производства отечественного оружия. Как отмечал президент Владимир Зеленский, наша страна может производить 4 млн дронов в год. В частности, недавно он заявил об успешных летных испытаниях баллистической ракеты.

Между тем, Умеров, во время DFNC2, отметил, что в следующем году Украина усилит производство оружия, а именно дронов, дальнобойного вооружения и баллистических ракет.