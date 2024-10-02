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Силы обороны подтвердили выход из Угледара

Угледар, Среда 02 октября 2024 12:43
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Силы обороны подтвердили выход из Угледара Фото: ВСУ подтвердили вывод сил из Угледара (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

Как отметил ОСГВ "Хортица", понеся большие потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", - говорится в сообщении.

Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - отмечают Силы обороны.

Силы обороны подтвердили выход из Угледара

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. Он находится примерно в 57 километрах от Донецка. Оборонительная операция в этом районе длилась два года.

В последние недели ситуация возле Угледара ухудшилась. Фиксировалось перебрасывание сил врага к городу. На прошлой неделе в СМИ сообщили, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. Однако позже бойцы бригады опровергли это.

На днях россияне заявили о захвате города. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали геолокационные кадры и подтвердили, что войска РФ оккупировали Угледар.

Однако аналитики ISW считают, что захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступления оккупантов в Донецкой области.

Детальнее о том, зачем российским захватчикам Угледар - в материале РБК-Украина.

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Силы обороны подтвердили выход из Угледара
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
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