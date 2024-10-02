В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны раскрыли детали
Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Уже тестируется функциональность такого новшества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко в комментарии для DOU.
По словам Черногоренко, QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить действительность документа.
В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
- силу повестки;
- дату и номер документа;
- ТЦК, издавший повестку;
- имя лица, подписавшего документ;
- назначение повестки (уточнение данных, направление на ВЛК, боевая повестка) и другие детали.
Напомним, недавно Кабинет министров утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Повестки могут быть на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников.
Также правительство определило надлежащие подтверждения уведомления о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.
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