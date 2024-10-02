Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х (Twitter).

"Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", - написал он.

По его словам, любой, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - родины мирового террора - останется пятном на истории ООН", - заявил глава ведомства.

Кац добавил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство - с Антониу Гутерришем или без него.

Что сказал Гутерриш

Менее суток назад генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter, реагируя на удар Ирана по Израилю, написал, что обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане и призвал к немедленному прекращению огня.

"Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это необходимо прекратить", - написал он, еще раз подчеркнув необходимость прекращения огня.