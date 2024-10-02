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Сборная Украины драматически уступила Бразилии в полуфинале футзального ЧМ-2024

Ташкент, Среда 02 октября 2024 19:57
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Сборная Украины драматически уступила Бразилии в полуфинале футзального ЧМ-2024 Фото: "Сине-желтые" не удержали победу над пентакампеонами мира (facebook.com/@UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по футзалу проиграла сборной Бразилии в 1/2 финала чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2024, 1/4 финала

Украина – Бразилия – 2:3

Голы: Чернявский, 17:03, Корсун, 28:56 – Семенченко, 20:36 (автогол), Диего, 22:00, 35:50 (пенальти)

Первый настоящий момент создали бразильцы. На 6-й минуте за кипера "сине-желтых" сыграла перекладина. В ответ Микитюк после комбинации с Чернявским попал в штангу. Впоследствии последний прошел кипера, но не смог отправить мяч в незащищенные ворота.

Пентакампеоны упустили еще одну возможность забить – Марсель накрутил Зварыча, но мяч просвистел рядом со штангой ворот украинцев. Зато подопечные Александра Косенко своим шансом воспользовались на 18-й минуте. Тот же Чернявский сместился с левого края и классно пробил в ближний угол.

Впрочем, старт второй половины стал холодным душем для сборной Украины. В течение двух минут "сине-желтые" пропустили дважды. Злым гением украинцев стал Диего. Сначала он прорвался по флангу и прострелил, а Семенченко срезал мяч в собственные ворота. А потом со второй попытки бразилец переиграл Сухова с нескольких метров.

Команда Косенко быстро пришла в себя. Вот Семенченко едва не реабилитировался за автогол – встряхнул перекладину со штрафного. Пытались попасть в рамку Микитюк и Зварыч. А сравнял счет Корсун, который в быстрой контратаке замкнул передачу Абакшина.

Теперь пошла игра на встречных курсах. Вот Сухов вытащил мяч после удара с острого угла. Далее "сине-желтые" в одной атаке обстукали обе штанги бразильской сборной – Жук попал в каркас ворот с правого фланга, а Зварыч на добивании попал с обратной стороны. Далее с перспективных позиций промахнулись Марлон и Семенченко.

Развязка наступила на 36-й минуте. Мельник нарушил правила, сорвав атаку Бразилии, а фол оказался шестым командным – пенальти. К отметке подошел Диего и мощным ударом "прошил" Сухова...

В финальные минуты сборная Украины пыталась выровнять положение. Вышел и пятый полевой исполнитель. Фортуна, однако, оказалась благосклонной к бразильской команде. Лидеры мирового рейтинга пробились в финал, а "сине-желтые" будут ждать соперника в битве за бронзовые награды.

К слову, ранее Ребров не вызвал Ярмоленко на матчи Лиги наций.

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