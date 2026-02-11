Изгнанные из Европы российские дипломаты и разведчики едут на работу в Африку
Россия массово направляет в страны Африки сотрудников спецслужб, дипломатов и своих агентов, которые стали персонами нон грата в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Службы внешней разведки Эстонии (EFIA) за 2026 год.
В отчете говорится, что отправляя своих сотрудников в Африку Россия не только усиливает свое присутствие на континенте, но и решает внутреннюю кадровую проблему.
Только за последнее десятилетие из-за агрессивной политики Москвы и шпионской деятельности западные страны выслали сотни российских дипломатов и закрыли ряд консульств. На фоне этого укрепление связей с Африкой позволяет Кремлю трудоустраивать госслужащих, которые потеряли возможность работать в ЕС.
Кроме традиционного военного сотрудничества, Россия активно продвигает на континенте инструменты "мягкой силы" - через образовательные и культурные программы.
В частности, как говорится в отчете, федеральное агентство "Россотрудничество", которое играет ключевую роль в операциях государственного влияния, расширяет сеть представительств в Африке. Новые офисы открыты, в частности, в Гвинее и Буркина-Фасо.
Также фонд "Русский мир", занимающийся популяризацией русского языка за рубежом, открыл новые центры в Бурунди и Уганде.
По оценке эстонской разведки, через эти структуры Москва распространяет антизападные нарративы, называя политику Запада "неоколониальной и патерналистской". Зато Россия позиционирует себя как "чемпиона многополярного мирового порядка" и "защитника суверенитета", предлагая сотрудничество якобы на основе равноправного партнерства.
Африканские студенты едут на войну в Украину
Отдельное внимание в отчете уделено использованию африканских студентов в войне против Украины. По данным EFIA, в 2025 году в российских университетах учились около 35 тысяч студентов из Африки. Российские власти, как утверждается, пользуются их сложным финансовым положением, ставя перед выбором - депортация или подписание контракта с Минобороны РФ.
В результате, по информации эстонской службы, сотни граждан Замбии, Танзании, Гвинеи, Камеруна, Эритреи, Нигерии и других стран были отправлены на войну против Украины.