Украина призвала страны Африки остановить российские схемы вербовки молодежи на войну

Украинский МИД призвал страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь по всему континенту на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

Как отметил спикер, факты российской вербовки в Африке все чаще появляются в заголовках местных СМИ, однако известная сейчас информация может быть лишь верхушкой айсберга.

"Мы призываем все африканские СМИ и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые заманивают молодежь по всему континенту в свою незаконную агрессивную войну против Украины", - отметил Тихий.

Представитель МИД также обратил внимание на резкое увеличение Россией стипендий для африканских студентов в следующем учебном году, отметив, что эти шаги не имеют ничего общего с образованием.

Кроме того, в МИД подчеркнули необходимость системных контрмер, в частности официальных предупреждений граждан для повышения осведомленности, а также правовых действий для разоблачения и прекращения программ вербовки и привлечения виновных к ответственности.