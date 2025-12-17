Украина призвала страны Африки остановить российские схемы вербовки молодежи на войну
Украинский МИД призвал страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь по всему континенту на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.
Как отметил спикер, факты российской вербовки в Африке все чаще появляются в заголовках местных СМИ, однако известная сейчас информация может быть лишь верхушкой айсберга.
"Мы призываем все африканские СМИ и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые заманивают молодежь по всему континенту в свою незаконную агрессивную войну против Украины", - отметил Тихий.
Представитель МИД также обратил внимание на резкое увеличение Россией стипендий для африканских студентов в следующем учебном году, отметив, что эти шаги не имеют ничего общего с образованием.
Кроме того, в МИД подчеркнули необходимость системных контрмер, в частности официальных предупреждений граждан для повышения осведомленности, а также правовых действий для разоблачения и прекращения программ вербовки и привлечения виновных к ответственности.
Вербовка африканцев на войну против Украины
Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что в составе армии РФ будут воевать жители африканских и ближневосточных стран.
С тех пор кампании по "рекруту" не прекращались.
В 2023 году западные СМИ сообщали, что наемники из Африки служат в российской армии в составе "Африканского корпуса России".
По данным министра иностранных дел Украины, на стороне России сейчас воюют более 1400 граждан африканских стран, в связи с чем правительства этих государств призывают своих граждан не поддаваться вербовке.
В частности, правительство Южной Африки заявило, что по меньшей мере 17 граждан страны были обманом привлечены к боевым действиям на Донбассе под видом привлекательной работы.
Кроме того, в ЮАР разгорелся скандал вокруг дочери экс-президента Джейкоба Зумы - Дудузиле Зумы, которую обвиняют в вербовке наемников в российскую армию. На фоне этих обвинений она сложила депутатский мандат.
Подробнее о том, как Россия вербует африканцев, что они делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, - читайте в материале РБК-Украина.