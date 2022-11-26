Россияне вербуют африканских студентов на войну против Украины, - СМИ

Российские официальные лица Южного федерального университета оказывают давление на африканских студентов, чтобы они присоединились к боевым действиям против Украины.

По словам студентов, официальные лица ЮФУ пытались убедить их принять предложение либо от российской армии, либо от печально известной ЧВК "Вагнера". Обе стороны готовы заплатить от 3000 до 5000 долларов иностранцам, желающим воевать против Украины. Студенты сказали, что некоторые чиновники предупредили, что российское правительство может отказать им в определенных привилегиях. Речь идет о повышении платы за обучение и отмену стипендий для некоторых иностранных студентов, если они не примут это предложение.

"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, так пытались убедить нас воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свою учебу. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги.", - заявил один из студентов.

Сотрудники российских служб безопасности в Ростове-на-Дону также пытались завербовать африканских студентов на войну против Украины. По словам студента, к ним регулярно подходят представители полиции или солдаты в парке. Они пытаются убедить иностранцев отправиться на войну.

Нигерийские студенты, разговаривавшие с The Daily Beast, сказали, что не собираются воевать в Украине. Однако им известно о других студентах, оказавшихся в финансовой ловушке и рассматривающих предложение отправиться на войну.

"Куда бы мы ни пошли, люди пытаются убедить нас воевать в Украине. Давление такое сильное", - сказал сенегальский студент.