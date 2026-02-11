ua en ru
Вигнані з Європи російські дипломати та розвідники їдуть на роботу до Африки

Середа 11 лютого 2026 05:56
Вигнані з Європи російські дипломати та розвідники їдуть на роботу до Африки Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров в Уганді (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія масово направляє до країн Африки співробітників спецслужб, дипломатів і своїх агентів, які стали персонами нон грата в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIA) за 2026 рік.

У звіті йдеться, що відправляючи своїх співробітників до Африки Росія не лише посилює свою присутність на континенті, а й вирішує внутрішню кадрову проблему.

Тільки за останнє десятиліття через агресивну політику Москви та шпигунську діяльність західні країни вислали сотні російських дипломатів і закрили низку консульств. На тлі цього зміцнення зв’язків з Африкою дозволяє Кремлю працевлаштовувати держслужбовців, які втратили можливість працювати в ЄС.

Окрім традиційної військової співпраці, Росія активно просуває на континенті інструменти "м’якої сили" - через освітні та культурні програми.

Зокрема, як йдеться у звіті, федеральне агентство "Росспівробітництво", яке відіграє ключову роль в операціях державного впливу, розширює мережу представництв в Африці. Нові офіси відкрито, зокрема, у Гвінеї та Буркіна-Фасо.

Також фонд "Русский мир", що займається популяризацією російської мови за кордоном, відкрив нові центри в Бурунді та Уганді.

За оцінкою естонської розвідки, через ці структури Москва поширює антизахідні наративи, називаючи політику Заходу "неоколоніальною та патерналістською". Натомість Росія позиціонує себе як "чемпіона багатополярного світового порядку" і "захисника суверенітету", пропонуючи співпрацю нібито на засадах рівноправного партнерства.

Африканські студенти їдуть на війну в Україну

Окрему увагу у звіті приділено використанню африканських студентів у війні проти України. За даними EFIA, у 2025 році в російських університетах навчалися близько 35 тисяч студентів з Африки. Російська влада, як стверджується, користується їхнім складним фінансовим становищем, ставлячи перед вибором - депортація або підписання контракту з Міноборони РФ.

У результаті, за інформацією естонської служби, сотні громадян Замбії, Танзанії, Гвінеї, Камеруну, Еритреї, Нігерії та інших країн були відправлені на війну проти України.

