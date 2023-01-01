Придумали себе "победу". Россия назвала "причину" вчерашнего обстрела Киева

В Минобороны РФ заявили, что в канун Нового года российские войска обстреляли Киев, нанеся удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие Министерство обороны РФ.