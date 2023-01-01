Придумали себе "победу". Россия назвала "причину" вчерашнего обстрела Киева
В Минобороны РФ заявили, что в канун Нового года российские войска обстреляли Киев, нанеся удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие Министерство обороны РФ.
По их словам, якобы были поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому "Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время".
Напомним, российские войска днем 31 декабря нанесли ракетный удар по Киеву.
В результате обстрела россиян по Соломенскому району Киева есть погибший. Также много пострадавших.
Кроме того, в новогоднюю ночь, 1 января, оккупанты снова атаковали Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили 32 российских воздушных целей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.