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Придумали себе "победу". Россия назвала "причину" вчерашнего обстрела Киева

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Россия, Воскресенье 01 января 2023 16:12
Придумали себе "победу". Россия назвала "причину" вчерашнего обстрела Киева Фото: последствия ракетного удара по Киеву 31 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Минобороны РФ заявили, что в канун Нового года российские войска обстреляли Киев, нанеся удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие Министерство обороны РФ.

По их словам, якобы были поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому "Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время".

Напомним, российские войска днем 31 декабря нанесли ракетный удар по Киеву.

В результате обстрела россиян по Соломенскому району Киева есть погибший. Также много пострадавших.

Кроме того, в новогоднюю ночь, 1 января, оккупанты снова атаковали Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили 32 российских воздушных целей.

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