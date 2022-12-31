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Ракетная атака на Киев: в ОП показали последствия удара по отелю

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 14:57
Ракетная атака на Киев: в ОП показали последствия удара по отелю Фото: россияне ударили по гостинице в Киеве (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска днем 31 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки разрушен один из отелей. Появились первые кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российский новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники"... Разбитая гостиница в сердце столицы - это их радость за праздничным столом", - написал он.

Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Подробней о ситуации в регионах - читайте по ссылке.

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