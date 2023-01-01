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Киевскую область атакую вражеские дроны, работает ПВО

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Киевская область, Воскресенье 01 января 2023 02:13
Киевскую область атакую вражеские дроны, работает ПВО Фото: Киевскую область атакую вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Киевскую область атаковали "Шахеды". Работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

В районе Киева прогремело несколько взрывов.

"Киевскую область атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает", - сообщил Кулеба.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что тревога продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

В одном из районов осколок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет.

В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию 102 о пролетах.

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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